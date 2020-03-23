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Прячем шпаги! Реакция соцсетей на высказывания Филарета о геях и коронавирусе

Патриарх ПЦУ Филарет заявил, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

— Причина коронавируса – это греховность человечества. В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки, — сказал он.

Пользователи Twitter и Facebook высмеяли высказывания Филарета.

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Факты ICTV собрали реакция соцсетей на слова Филарета о коронавирусе и ЛГБТ.

К слову, кроме того, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки, Филарет рассказал, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса. По словам патриарха, это только вера.

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