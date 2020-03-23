Патриарх ПЦУ Филарет заявил, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

— Причина коронавируса – это греховность человечества. В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки, — сказал он.

Пользователи Twitter и Facebook высмеяли высказывания Филарета.

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Факты ICTV собрали реакция соцсетей на слова Филарета о коронавирусе и ЛГБТ.

Выяснилась истинная причина пандемии #коронавируса

Внештатный эпидемиолог всея Украины Филарет заявил, что причиной пандемии #COVID19 на планете являются однополые браки.

Дело закрыто. Несите следующее pic.twitter.com/VEYsPDGdn7 — страница с двумя читателями (@TvqT1SRT6pcH4Xo) March 22, 2020

Если вы лесбиянка, гей, бисексуал или трансгендер, то у нас для вас плохие новости. Вы — одна из причин коронавируса. Так по крайней мере считает почетный патриарх ПЦУ Филарет. pic.twitter.com/4E3s9Da1Qn — alexxbezz (@alexxbezz) March 22, 2020

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. По его мнению, гомосексуализм является злом. Всё, братва, прячем шпаги — Морячок⚓ (@akvevitt) March 22, 2020

Патриарх Филарет (УПЦ) заявил, что в появлении коронавируса виновато ЛГБТ-сообщество. очень смешно это слышать от главы организации, которая всегда была амбассадором чумы — гротеск (@st_grotesque) March 23, 2020

КИРИЛЛ И ФИЛАРЕТ ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШИЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ — ЛУЧ СОНЦА В ТЬМЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ (@sancta_morta) March 23, 2020

Чисто чуз йор файтер:

Филарет: короновирус из-за однополых браков

Кирил: молитва от короновируса https://t.co/iXpsk1Kjfn — That one damn Slytherclaw (@mary_sato8) March 22, 2020

«Почетный» патриарх и глава УПЦ Филарет заявил, что причиной коронавируса являются однополые браки, а гомосексуализм является злом. Если поехавшим попам не мешать, то они сами благополучно отвратят от церкви всю паству. — славöк сахарöк (@slavoksaharoque) March 22, 2020

К слову, кроме того, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки, Филарет рассказал, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса. По словам патриарха, это только вера.