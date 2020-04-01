Карантин в Украине кому-то не нравится, кому-то пришелся по духу, а на кого-то и вовсе не оказал особого влияния.

Однако не стоит отрицать тот факт, что карантин и коронавирус стали нехилым толчком для юмора, хоть иногда и черного.

Кроме того, сегодня 1 апреля – День юмора или дурака (где-то плачет один одессит из-за отмены Юрмалины).

Читайте: Пять неудачных розыгрышей на 1 апрел

Факты ICTV не смогли остаться в стороне таких двух весомых событий, поэтому публикуем подборку лучших новостей за период карантина, а также непревзойденные способы не сойти с ума на самоизоляции и прославиться в сети.

На Закарпатье водитель на вопрос патрульных, почему он ездит пьяный, ответил: потому что коронавирус

На трассе Киев-Чоп патрульные заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого выехал на встречную во время обгона. Копы, которые догнали нарушителя, заметили у него явные признаки опьянения.

Осмотр водитель отказался проходить со словами: Знаешь, почему пил? Потому что коронавирус.

Превентивный метод патрульные не оценили и выписали протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

В Хмельницкой области мужчина боролся с Covid-19 гробом

Также патрульным не слишком понравилась инициатива мужчины из Староконстантинова Хмельницкой области. Тот ездил по городу на грузовике с открытым кузовом, на котором возил черный гроб, а из громкоговорителя звучали призывы к соблюдению правил карантина.

Мол, вы нужны родным, а не ритуальным службам.

Выяснилось, что автор идеи недавно вернулся с заработков из Италии и таким образом пытался достучаться до людей, чтобы до них дошло уже наконец то, о чем их просят все.

За нарушение правил управления транспортным средством (без номерных знаков) полицейские оштрафовали активиста на 170 грн.

На Сумщине мужчина во время обыска отгонял патрульных симптомами коронавируса

В городе Ямполь Сумской области во время задержания подозреваемый пытался отвлечь полицейских, изображая из себя больного коронавирусом.

— Сейчас карантин в Украине. Мне плохо. У меня температура, мне плохо. Я объясняю, мне плохо, пятый раз. Плохо, — утверждал подозреваемый.

Однако правоохранители — люди упорные, поэтому вызвали медиков, которые и рассекретили парня. Его впоследствии таки задержали.

Чем люди занимаются на карантине

Украинский артист и шоумен Владимир Дантес, который женат на певице Наде Дорофеевой, решил, что его долг рассказать украинцам, как пережить карантин и не развестись.

— После карантина в Китае увеличилось число разводов. Люди, оказывается, не умеют жить вместе. И я как муж с опытом поделюсь советами как баловать вторые половинки и что вообще можно делать в замкнутом пространстве. Я буду готовить те блюда, от которых ваши любимые сойдут с ума, — заявил Дантес.

На карантин ушел и Арнольд Шварценеггер. Однако, в отличие от вас, у него в доме есть ослик и пони. Он призывает оставаться дома и не слушать “дебилов”.

Ранее Факты ICTV писали, что 1 апреля отмечается День смеха. Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.

Также мы подготовили лучшие поздравления с Днем смеха 2020.