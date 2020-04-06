В России мальчика назвали в честь Covid-19

В российском городе Новокузнецк новорожденного мальчика назвали Ковид — в честь коронавируса Covid-19.
Имя составили из аббревиатуры Covid, что по-английски расшифровывается как COrona VIrus Disease (коронавирусная болезнь).
Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не было раньше.
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Пара также считает слово Ковид звучным и с сильной энергетикой.
— Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, — заявили родители.
Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.
Напомним, в Индии в штате Уттар-Прадеш в честь коронавируса Короной назвали новорожденную девочку.
Источник: Кuzpress
Фото: Кuzpress