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В России мальчика назвали в честь Covid-19

В российском городе Новокузнецк новорожденного мальчика назвали Ковид — в честь коронавируса Covid-19.

Имя составили из аббревиатуры Covid, что по-английски расшифровывается как COrona VIrus Disease (коронавирусная болезнь).

Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не было раньше.

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Пара также считает слово Ковид звучным и с сильной энергетикой.

— Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, — заявили родители.

Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.

Напомним, в Индии в штате Уттар-Прадеш в честь коронавируса Короной назвали новорожденную девочку.

Источник: Кuzpress

Фото: Кuzpress

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