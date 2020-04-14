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Изменился пол, выросло три ноги: Кашпировского троллят за “оздоровительные сеансы”

В сети троллят известного в конце 80-х психотерапевта Анатолия Кашпировского. На своем YouTube-канале он проводит “оздоровительные сеансы” и рассказывает о плюсах и минусах коронавируса.

Такой “сеанс” он провел 9 апреля из Москвы. Никто бы не обратил на него внимание, если бы не язвительные комментарии пользователей сети.

– У меня от просмотра побочный эфект — поменялся пол! Не было ног, но благодаря вашим сеансам выросло целых три! Все вылечилось, очки выбросил, стал бессмертным, помолодел на 100 лет, – почти все в таком духе.

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Зрители также упрашивали Кашпировского провести сеанс против коронавируса.

Несмотря на троллинг, видео за несколько дней посмотрели около 150 тыс. раз, а его ролики о коронавирусе набрали около 500 тыс. просмотров.

Анатолий Кашпировский – психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря сеансам здоровья на канале Центрального телевидения СССР. Сейчас ему 80 лет.

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