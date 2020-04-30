Чтобы люди не гуляли: в Швеции из-за коронавируса разбрасывают навоз в парках

Власти города Лунд (Швеция) распорядились разбросать тонну куриного помета в парках, чтобы избежать скопления людей по случаю празднования Вальпургиевой ночи 30 апреля.

Языческий праздник является очень популяным в Швеции и символизирует конец зимы. В этот день шведы поют и жгут костры в парках и садах.

— Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, — заявил председатель Комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.

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Также планируется установить барьеры вокруг главного парка города.

— Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время он будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво. Навоз из куриного помета очень вонючий, – добавил Лундблад.

Празднование Вальпургиевой ночи может привлечь до 30 тыс. человек.

Напомним, в Швеции не вводился жесткий коронавирусный карантин, который предусматривает ограничение на выход на улицу.