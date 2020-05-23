Суд в Дании запретил бабушке публиковать фото внуков

В Дании женщина опубликовала фотографии внуков без разрешения дочери. Это ей не понравилось и она попросила удалить их.

Поскольку мать не слушалась, дочь подала в суд. Там решили, что бабушка должна удалить фотографии.

Судья заявил, что не решает подобных семейных споров. Но в этом случае, фотографии в интернете нарушают приватность детей.

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Фото должны быть удалены из сетей Facebook и Pinterest в течение десяти дней. Если бабушка не сделает этого, будет платить за каждый просроченный день €50 штрафа.

Дочь просила назначить штраф €250 за день.

Как писали Факты ICTV, на Гавайях арестовали 23-летнего туриста из Нью-Йорка после того, как он вместо соблюдения карантина опубликовал серию пляжных фотографий Instagram.