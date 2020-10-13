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Телефон размером с шишку: реакция сети на презентацию iPhone 12

Американская компания Apple представила новые смартфоны iPhone 12.

Новые смартфоны представлены в пяти цветах — черный, белый, красный, зеленый и синий.

iPhone 12 будут иметь плоские алюминиевые рамки и плоское стекло на передней и тыльной панели. Он будет поддерживать 5G.

Читайте: Презентация iPhone 12 от Аpple (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Телефон размером с шишку: реакция сети на презентацию iPhone 12

В комплекте с новыми айфонами больше не будет наушников и блока питания — только телефон и кабель Lightning to USB-C.

Новая беспроводная зарядка

Apple представила публике новую беспроводную зарядку Magnets для смартфонов iPhone 12.

Она сможет также заряжать часы Apple.

Для нового зарядного устройства в корпус iPhone 12 вставлены магнитные кольца.

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