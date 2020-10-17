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Путин и другие уродливые существа: Twitter-аккаунт Украины потроллил РФ

Верифицированный Twitter-аккаунт Украины потролилы аккаунт России, не минуя ее президента Владимира Путина.

17 октября официальная страница России в соцсети обнародовала снимки подводных животных из Черного моря в аннексирована Крыму. Подписывая фотографии, было отмечено, что Крым — это Россия.

— Подводные существа завораживают, — говорится также шла речь в публикации.

Путин и другие уродливые существа: Twitter-аккаунт Украины потроллил РФ

Ответ официального аккаунта Украины в Twitter оценили тысячи пользователей.

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В публикации отмечалось, что крымские воды видели более уродливых существ, а внизу прикрепили фотографию Владимира Путина, который в 2015 году в батискафе погружался в воды Черного моря.

Подписывая снимок, было отмечено, что Крым — это Украина.

Путин и другие уродливые существа: Twitter-аккаунт Украины потроллил РФ

В аннексии Крыма участвовал российский крейсер Москва

Весной 2020 стало известно, что в захвате Крыма участвовал крейсер РФ Москва.

На момент весны 2014 крейсер входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей ЧФ РФ.

Фото оккупантов на военном судне заметили в российской соцсети Вконтакте.

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