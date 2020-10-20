Журналист Джеффри Тубин мастурбировал во время совещания в Zoom работников журнала The New Yorker и радио WNYC.
Он извинился за этот инцидент, но его все равно отстранили от работы.
— Я считал, что меня не видно и я выключил видео, — сказал Тубин.
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Этот звонок был моделированием выборов. Журналист опустил камеру и было видно, как он мастурбирует. Затем Тубин отключился, но тут же вернулся в конференцию.
Представитель New Yorker Натали Раабе заявила, что Тубин отстранен от должности на время расследования случившегося.
60-летний Джеффри Тубин — юридический аналитик CNN и The New Yorker. Он сценарист сериала Народ против А. Джея Симпсона: Американская история преступлений.
Диагностировали рак в прямом эфире
Тележурналист американского канала WFLA-TV Виктория Прайс получила от зрительницы сообщение о том, что ей стоит обратить внимание на свое здоровье и обследовать щитовидную железу, поскольку у нее рак.
После этого Виктория Прайс обратилась к врачам и прошла обследование, в ходе которого был обнаружен рак щитовидной железы.
Источник: Vice