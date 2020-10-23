В Харькове кабаны с детенышами остановили движение автомобилей

В Харькове 23 октября семейство диких кабанов остановило движение на проезжей части одной из улиц города.

Милое видео кабанов в Харькове распространили в сети случайные прохожие.

Кабаны с детенышами переходили дорогу на улице Академика Проскуры, недалеко от Белгородского шоссе.

Видео шутливо подписали: Этим ребятам было трудно пройти 5 метров до пешеходного перехода.

Пока животные медленно переходили дорогу, все водители вежливо ждали.

Несколько лет назад всю Польшу удивил инцидент с исчезновением ручного кабанчика, которого целую неделю искал хозяин.

Ручной кабан по имени Хрюмек убежал от своего хозяина, однако уже через неделю его нашли пьяным за амбаром.

По словам хозяина, кабанчик наелся фруктов из домашнего вина и уснул.

Похмелье Хрюмек встречал уже в своем загоне.