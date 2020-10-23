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Факты / LOL

В Харькове кабаны с детенышами остановили движение автомобилей

В Харькове 23 октября семейство диких кабанов остановило движение на проезжей части одной из улиц города.

Милое видео кабанов в Харькове распространили в сети случайные прохожие.

Кабаны с детенышами переходили дорогу на улице Академика Проскуры, недалеко от Белгородского шоссе.

Видео шутливо подписали: Этим ребятам было трудно пройти 5 метров до пешеходного перехода.

Пока животные медленно переходили дорогу, все водители вежливо ждали.

Несколько лет назад всю Польшу удивил инцидент с исчезновением ручного кабанчика, которого целую неделю искал хозяин.

Ручной кабан по имени Хрюмек убежал от своего хозяина, однако уже через неделю его нашли пьяным за амбаром.

В Харькове кабаны с детенышами остановили движение автомобилей

По словам хозяина, кабанчик наелся фруктов из домашнего вина и уснул.

Похмелье Хрюмек встречал уже в своем загоне.

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