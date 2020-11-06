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Остынь, Дональд! Активистка Тунберг пошутила над Трампом его же словами

Шведская еко-активистка Грета Тунберг высмеяла президента США Дональда Трампа, ответив главе государства его же словами.

Активистка процитировала в Twitter пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах.

— Так бессмысленно. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а потом сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь! — написала Тунберг.

Грета Тунберг потролила панику Трампа

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Таким образом 17-летняя активистка переадресовала главе Белого дома высказывания, сделанное им в декабре 2019-го после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time.

Тогда Трамп в своем Twitter-аккаунте посоветовал девушке поработать над своим гневом.

Ложь Трампа

Американские телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали выступление действующего президента Дональда Трампа после того, как он вновь заявил о том, что демократы “пытаются украсть его победу” и фальсифицируют выборы.

Ведущий в MSNBC Брайан Уильямс заявил, что “нам не известно ни о каких незаконных голосованиях и неизвестно о победе Трампа”. В CNBC ведущий объяснил, что речь прервали, поскольку президент говорит то, что не соответствует действительности.

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