В США пара влюбленных с собакой выпрыгнули из взлетающего самолета

В аэропорту Нью-Йорка при выруливании самолета на взлетно-посадочную полосу с аварийного выхода выпрыгнули двое пассажиров с собакой.

Правоохранители установили личности пассажиров — 31-летний Антонио Мердок и 23-летняя Брианна Греко. Оказалось, что это пара влюбленных.

Когда самолет авиакомпании Delta Airlines двигался по рулежной дорожке, парень заявил стюардессе, что хочет немедленно покинуть борт.

Отказ не остановил Антонио: он встал со своего места, подошел к аварийному выходу и резко открыл дверь. Сразу после этого развернулся надувной трап.

Перед выходом мужчина схватил своего хорта по кличке Дождь, весом 27 кг. Сразу за ними выбежала и 23-летняя девушка.

Влюбленной паре была выдвинута сумма нанесенного ущерба — $173 тыс. На время, пока они находились под стражей, собаку отправили в приют в Бруклине.

Позже правоохранители установили, что вероятной причиной такого отчаянного поступка мужчины мог посттравматическое стрессовое расстройство.

Оказывается, проблемы с психикой развились у него во время 10-летнего пребывания в тюрьме после ограбления банка.