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Ольга Тетеріна |

В России вакцинированные от Covid-19 будут носить бейджи вместо масок

Жители российского Сахалина будут носить бейджи вместо масок в общественных местах после прививки вакциной от коронавируса Спутник V.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик — специальный документ, который они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора, — сказал чиновник.

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Лимаренко добавил, что людей, которые после вакцинации получат специальные бейджи, можно считать безопасными, поэтому они не будут носить маски.

Он отметил, что в области 16 января начнется вакцинация препаратом российского производства Спутник V. Там уже подготовили 9 тыс. доз вакцин.

По его словам, в области с 14 января будет поступать не менее 10 тыс. доз вакцин.

Вакцину Спутник V зарегистрировали в России в августе 2020 года, но ВОЗ так и не подтвердила эффективность препарата.

К слову, Украина не будет применять российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Министр здравоохранения Украины отметил, что сейчас заключено соглашение с китайским производителем — фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Также ведутся переговоры с другими компаниями.

Источник: Валерий Лимаренко

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