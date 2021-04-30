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Максим Зайченко |

Не получилось украсть наггетсы: В Британии на шесть лет осудили грабителя фаст-фудов

Не получилось украсть наггетсы: В Британии на шесть лет осудили грабителя фаст-фудов

В Великобритании 22-летнего Руди Баттона приговорили к шести годам тюрьмы за ограбление двух ресторанов быстрого питания, среди которых McDonalds. Из последнего он пытался вынести наггетсы, но их не было в меню, так как ресторан работал по утреннему меню.

Мужчина заявил, что пошел на преступление, чтобы погасить долги.

В феврале этого года Баттон вынес более 500 фунтов стерлингов (более 19 тыс. гривен) из ресторана быстрого питания, угрожая работникам пневматическим пистолетом, который не был заряжен. Он заставил сотрудника открыть сейф, а также отдать ему наггетсы, но поскольку в 7 утра McDonalds продавал лишь утреннее меню, грабителю пришлось забрать бургер.

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До этого он ограбил ресторан Miss Milly в городе Йет. Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 7,5 тыс. гривен) и жареную курицу.

Баттона опознали по камерам видеонаблюдения, но позже он сам сдался полиции. По словам адвоката, мужчина раскаялся в своих действиях.

Хотел украсть 120 посудомоечных машин

В городе Радомско в Польше украинец под прикрытием пытался украсть с завода 120 посудомоечных машин. Однако его задержали местные правоохранители.

У него была транспортная документация, которая оказались поддельной.

Источник: Fox News

Фото: Pixabay

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