В Великобритании 22-летнего Руди Баттона приговорили к шести годам тюрьмы за ограбление двух ресторанов быстрого питания, среди которых McDonalds. Из последнего он пытался вынести наггетсы, но их не было в меню, так как ресторан работал по утреннему меню.

Мужчина заявил, что пошел на преступление, чтобы погасить долги.

В феврале этого года Баттон вынес более 500 фунтов стерлингов (более 19 тыс. гривен) из ресторана быстрого питания, угрожая работникам пневматическим пистолетом, который не был заряжен. Он заставил сотрудника открыть сейф, а также отдать ему наггетсы, но поскольку в 7 утра McDonalds продавал лишь утреннее меню, грабителю пришлось забрать бургер.

До этого он ограбил ресторан Miss Milly в городе Йет. Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 7,5 тыс. гривен) и жареную курицу.