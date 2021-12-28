Год Белого Металлического Быка подарил нам немало резонансных зашкваров. Не хватило бы всей статьи, чтобы вспомнить все. Поэтому мы решили отобрать для вас самые яркие.

Открывает рейтинг Петр Порошенко. Пятого президента Украины в этом году облили зеленкой на Аллее Героев Небесной Сотни. Нападающим оказался 22-летний уроженец Черниговщины, не объяснивший мотивы своего поступка.

В конце года Порошенко сам перешел в наступление. Он ворвался в прямой эфир телеканала Рада. Где заявил, что студия в кулуарах мешает народным депутатам.

Бог любит троицу – именно столько попыток понадобилось Василию Вирастюку, чтобы стать народным депутатом. Довыборы в скандальном 87-м округе в Ивано-Франковской области напоминали настоящий триллер.

Скандальный судья беглец Николай Чаус стал героем настоящего детектива. В апреле в Молдове неизвестные вроде бы похитили судью. Но уже через месяц любитель консервировать доллары в стеклянных банках нашелся! Правда, только онлайн. В соцсетях Чаус записал обращение, мол, его никто не похищал.

Самым массовым зашкваром рока стала Голодная туса. Блогер-миллионник Александр Залиско устроил БДСМ вечеринку во Львовском Доме ученых. В День памяти жертв Голодомора. Так он решил отметить свой День рождения, на который пригласил других известных блогеров. Когда о скандальных гуляньях узнала вся страна, известные бренды начали разрывать рекламные контракты с участниками действа. Только тогда они извинились.

Тайная Одиссея Михеила Саакашвили. Бывший президент Грузии в октябре решил вернуться на родину. Но сделал это нелегально. На пароме у фургона с молочной продукцией. Когда корабль добрался до берега, пересел на автомобиль, на котором доехал в Тбилиси, где его и задержали.

Как за день профукать успешную карьеру? Спросите у двух топ-чиновников. Точнее, у двух бывших топ-чиновников. Экс-руководителя Укрэксимбанка Евгения Мецгера, санкционировавшего избиение журналистов проекта “Схемы”. Второй – экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили. На въезде в Донецкую область его машину остановили для проверки документов. Это не понравилось высокому полицейскому начальнику.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже не обошел нынешних зашкваров. В мае он появился в новостях из-за обысков в структурах, связанных с КГГА. Тогда городской глава предполагал, что таким образом кто-то пытался поссорить его с президентом.

Героем зашкваров в этом году был народный депутат Гео Лерос. Главные конфузы, с которыми состоялись за трибуной Верховной Рады. В сентябре на Лероса напал нардеп Николай Тищенко, когда внефракционный депутат начал критиковать власть, к трибуне вышел Тищенко, вырвал микрофон из рук и буквально вытолкал своего коллегу подальше.

На почетном втором месте – народный депутат Николай Тищенко. В апреле он наплевал на карантин. И в разгар жесткого локдауна устроил роскошное гулянье в центре Киева. В честь Дня рождения своей жены. Без масок и с фейерверком.

Победителем рубрики стал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, регулярно оказывавшийся в центре скандалов. Он поздравлял Путина с Днем рождения, стрелял из автомата, демонстративно любил все советское, не гнушался толкаться возле парламентской трибуны и много злословил.

Учитывая, каким выдался этот год, мы не сомневаемся, что 2022 год будет тоже щедрым на зашквары.