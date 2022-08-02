Август, 02 в 20:45

Из-за визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй в мире возникло напряжение, поскольку Пекин не признает независимость Тайваня отдельно от Китая.

Сначала Пелоси угрожала китайская сторона, затем среди американских политиков появились сомнения, но глава Палаты представителей все же решила поехать на Тайвань.

Во время перелета с несколькими остановками пассажирский самолет сопровождали американские истребители.

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Как следствие, за визитом Нэнси Пелоси на остров следил чуть ли не весь мир: кто-то ожидал начала третьей мировой, кто-то переживал, что конфликт между США и КНР отвлечет внимание мира от российско-украинской войны, а кто-то писал пространные комментарии на Facebook и… делал мемы.

Факты ICTV собрали реакцию украинцев на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

— Ви літаков Пелосі продаєте?

— Ні, тільки показуєм pic.twitter.com/Fibfu1flNf — Olena Shiyan (@OlenkaSh_) August 2, 2022

Борт із Ненсі Пелосі приземлився у Тайвані ????#хзчиймем pic.twitter.com/tYyETLP52h — МЕМАГРАМ (@memagram) August 2, 2022

Літак з Ненсі Пелосі летить до Тайваню. pic.twitter.com/MJ774NYKIW — Ninja (@ipazii) August 2, 2022

Многие украинские пользователи соцсетей провели аналогию между ситуацией США-Китай-Тайвань и войной России с Украиной.

Среди мемов были и пародии на советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, старые российские “планы по захвату Украины”, но на китайский манер, а также упоминания о внимании международного сообщества к Украине, которое падает на фоне напряжения между Вашингтоном и Пекином.

Некоторые пользователи Twitter напомнили, что в мае Ненси Пелоси была с визитом в Киеве.

Всі ж пам’ятають, що 1 травня Ненсі Пелосі була в Києві? pic.twitter.com/APrzz5vNgo — Vitaliy Trubnykov ???????? (@vokinburt_avia) August 2, 2022

Примечательно, что в самом аэропорту Тайбея некоторые местные жители вышли встречать американского гостя в украинской символике на масках и футболках.

После того, как самолет со спикером Палаты представителей США приземлился в Тайбэе, Министерство иностранных дел Китая выразило таким действиям США “решительный протест”.

— Мы выражаем решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждаем его. Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип “одного Китая” и положения трех китайско-американских коммюнике, — сообщили в МИД КНР.

В США не скрывают, что визит спикера одной из палат Конгресса США является “демонстрацией поддержки Тайваня”.

Таким образом, Нэнси Пелоси стала первым американским топ-чиновником за последние 25 лет, посетившим Тайвань. В 1997 году на остров прибыл экс-председатель Палаты представителей Ньют Гингрич. Тогда его визит также подверг критике МИД Поднебесной, поскольку власти Китая считают, что дипломатические отношения между Тайванем и США представляют угрозу суверенитету Китая.