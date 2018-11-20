Проект Новые лидеры стартовал весной этого года. Из почти тысячи заявок выбрали сотню лучших.

Половину – зарегистрированные в программе избиратели, половину – отборочный комитет, в состав которого вошли представители авторитетных общественных организаций.

Спортивные площадки под открытым небом, умные технологии на службе общин, дороги из переработанных пластиковых бутылок, банк крови для рожениц – проекты участников поражали своей смелостью и разнообразием. Но каждому из них пришлось доказывать ценность идеи и собственную искренность.



Модератором шоу стал известный шоумен и волонтер Сергей Притула.

На начальном этапе из 100 лидеров отборочный комитет и зрители в студии выбрали десятку финалистов. Здесь уже началось настоящее реалити-шоу. Ведь дальнейшая судьба участников зависела исключительно от телезрителей.

Добропорядочность участников проекта проверили с помощью детектора лжи.

В конце концов, к финишу пришли трое Новых лидеров. Депутат городского совета из Мариуполя и двое поселковых голов из Киевщины.

Максим Бородин борется с экологическим загрязнением в крупных промышленных городах.

Сергей Замидра поставил на службу своей общине современные технологии.

Ольга Матюшина стремится ограничить аппетиты застройщиков и сохранить для потомков Беличанский лес под Киевом. Но так как преобразование леса в национальный парк, в конце концов, поддержало государство, Ольга в случае победы планировала потратить призовой миллион на реализацию идеи врача Зауральского, который выбыл из проекта раньше.

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По результатам смс-голосования, победителем национального проекта Новые лидеры стал Максим Бородин с проектом экологического мониторинга.

– Мы покажем всей Украине, что можно подходить к работе системно, можно быть прозрачным и показывать, что ты делаешь максимально свою работу эффективно, – говорит победитель.

По мнению экспертов, системность, прозрачность и эффективность – именно то, что не хватает современным украинским политикам. И на замену им должны прийти новые лидеры.

Напомним, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.