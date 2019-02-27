Чикаго, начало февраля. Густонаселенный мегаполис буквально сковало льдом. На улицах – ни души. Температура воздуха – минус 52 градуса по Цельсию. Врачи призывали оставаться дома. Аналогичная картина была в Нью-Йорке. Город словно после ледяного апокалипсиса.

Аномальные холода охватили почти треть Соединенных Штатов. Не привыкшие к такому местные выкладывали в соцсетях видео, на которых вылитая вода превращается в лед прежде чем коснется земли, а одежда после морозных вояжей напоминает призраков. Но синоптикам было не до смеха.

Как ни парадоксально, но аномальные морозы в США – это как раз одно из проявлений глобального потепления. По данным климатологов, такое похолодание связано с резким повышением температуры на Северном полюсе. Как результат – полярный вихрь изменил привычное направление.

Читайте: Умер Уоллес Брокер – автор термина глобальное потепление

И в то время, как в одни регионы приходят аномальные холода – на противоположной стороне Земли – в Австралии – царит невероятная жара – до 50 градусов по Цельсию. Таяние ледников привело к тому, что на архипелаге Новая Земля в России состоялось нашествие белых медведей. К населенному пункту пришли около полусотни полярных животных.

Если ледники будут таять такими темпами как сейчас, то уже к концу века уровень океана поднимется на 2 метра. И с карты земли могут исчезнуть не только такие островные государства, как Великобритания, Мальдивы или Япония. В зоне особого риска Вьетнам, Нидерланды, Северная Италия, штат Флорида. Под воду может уйти даже Нью-Йорк. В Украине самые большие угрозы для южных, причерноморских городов. Правда, это произойдет не ранее чем через 50 лет.

Признаком потепления стал и аномально теплый последний месяц этой зимы, что нельзя было не заметить. Кроме того, весна и осень исчезают как таковые.

Но замедлить наступление катастрофы можно. Для этого надо хотя бы вдвое сократить выбросы парниковых газов, перестать использовать для отопления газ и уголь. Перевести транспорт с бензина на возобновляемые источники энергии. Иначе фантастические фильмы об апокалипсисе и войны за территории, на которых можно жить, станут реальностью.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за глобального потепления может возникнуть дефицит пива.