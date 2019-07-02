Жителям столицы сегодня рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать под ними машины.
2 июля погода в Киеве ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременные шквалы ветра до 15-24 м/с.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.
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В частности, киевлянам рекомендуют:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей;
- не парковать автотранспорт в опасных местах.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на июль.