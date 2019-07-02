Жителям столицы сегодня рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать под ними машины.

2 июля погода в Киеве ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременные шквалы ветра до 15-24 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

Читайте: Непогода в Украине: без света остались 600 городов и сел

В частности, киевлянам рекомендуют:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей;

не парковать автотранспорт в опасных местах.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на июль.