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Факты / Погода

Гроза и шквалы ветра в Киеве объявили штормовое предупреждение

Жителям столицы сегодня рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать под ними машины.

Гроза и шквалы ветра в Киеве объявили штормовое предупреждение

2 июля погода в Киеве ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременные шквалы ветра до 15-24 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

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В частности, киевлянам рекомендуют:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей;
  • не парковать автотранспорт в опасных местах.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на июль.

Источник: Укргидрометцентр

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