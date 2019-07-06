Штормовое предупреждение объявлено в южных и восточных областях Украины.
6 июля в южных и восточных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
Укргидрометцентр сообщает об угрозе шторма в шести областях:
- Николаевская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область.
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– 6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15−20 м/с.
5−6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
К слову, погода в июле будет жаркой – стоит ожидать температуры воздуха на уровне около +30.
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