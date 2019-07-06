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На востоке Украины объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

Штормовое предупреждение объявлено в южных и восточных областях Украины.

На востоке Украины объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

6 июля в южных и восточных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

Укргидрометцентр сообщает об угрозе шторма в шести областях:

  • Николаевская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область.

Читайте: Дожди и +25: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

– 6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15−20 м/с.

5−6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

К слову, погода в июле будет жаркой – стоит ожидать температуры воздуха на уровне около +30.

Источник: Укргидрометцентр

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