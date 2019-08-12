Какой будет погода в Украине на этой неделе – читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в Украине на протяжении недели будет меняться от жары до дождя.

В понедельник, 12 августа, в Украине погода будет практически без осадков, температура до + 34 °.

На востоке без осадков, температура до + 30 °. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода.

На западе Украины пройдут дожди. В северных областях без осадков. Температура до + 29 °. В центре переменная облачность, температура до + 32 °.

Во вторник, 13 августа, температура воздуха в большинстве областей составит + 30 ° + 35 °. В восточных областях ожидается + 26 ° + 32 °, на Волыни, Ровенской, Львовской воздуха будет свежее, + 24 ° + 28 °.

Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на Западе, вечером на севере Украины и также на Винниччине. В отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом.

На остальной территории Украины – Юг, Восток, большая часть Центра – будет сухо и солнечно.

В среду, 14 августа, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в Западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14 августа на Западе предполагается + 18 ° + 24 ° и моментагы грозы.

В четверг, 15 августа в Украине предполагается солнечный день с теплой погодой, но местами дождь со шквальным ветром. Температура воздуха будет колебаться от + 21 ° на Западе до + 30 ° на Востоке

В пятницу, 16 августа, на Западной и Центральной Украине пройдут дожди, а на остальной территории солнце скроется за облаками, но обойдется без грозы.

Читайте: Магнитные бури в августе 2019

В субботу, 17 августа, по всей Украине кроме Житомирской, Винницкой, Николаевской и Одесской областей, пройдут дожди. Несмотря на грозы и шквалы ветра, температура воздуха будет сохраняться от + 21 ° на Западе до + 30 ° на Востоке.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 для представителей всех знаков зодиака.