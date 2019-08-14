В Киеве погода до конца недели будет меняться от жары к резкому похолоданию.

Погода в Киеве на 14 августа будет облачной днем, но уже вечером должно быть ясно. Ночью выпал густой дождь, поэтому днем осадков не ожидается, хотя некоторые прогнозы обещают дождь.

15 августа, погода в Киеве ухудшится. В столице ожидается порывистый южный ветер, температура воздуха упадет до +24°.

– Вероятность дождя небольшая, может, что и капнет, но скорее, ограничится увеличением облачности, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 16 августа, погода в столице будет мрачной, солнце в этот день редко будет появляться из-за туч. Утром, возможно, пройдет дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

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17 августа, в Киеве предполагается минимальная температура +15° , а максимальная + 24°. Облака уже с утра покроют небо, и мрачная погода продержится до конца дня. Без осадков.

Погода на выходные в воскресенье, 18 августа, должна быть ясной и безоблачной. Температура воздуха будет варьироваться от +16° до +26°.

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа в Украине бушевала непогода – шквалы, ливень с грозой и град. В результате чего в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях были обесточены 205 населенных пунктов.