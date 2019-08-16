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Погода в Украине на 16 августа (КАРТА)

16 августа в Украине пройдут дожди лишь на востоке, на остальной территории сухо.

Погода в Украине на 16 августа (КАРТА)

Сегодня, 16 августа, дожди с грозами накроют только восточную часть страны. Там днем 26-30°.

На западе днем термометры покажут +22°, ночью прохладней – до +10° +12°.

В южных областях днем 28-32°, ночью 17-20°.

В северной части Украины днем прогнозируется 21-23°, ночью 12-14°.

В Киеве 15 августа днем 19-21°, ночью 13-15°.

Читайте: Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)

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