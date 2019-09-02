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Факты / Погода

Погода в Украине на 2 сентября (в КАРТА)

Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухая и малооблачная. Более детальный прогноз читайте на Фактах ICTV.

Погода в Украине на 2 сентября (в КАРТА)

Погода на 2 сентября предусматривает локальные дожди на западе Украины и в Карпатах.

Больше приход осени будет ощущаться ночью, когда температура опустится до +12/+ 17°C.

Зато в течение дня погода еще будет улыбаться лету. Температура воздуха ожидается на уровне +28/+32°C

В Киеве погода наиболее благоприятна будет для мам и школьников. В столице 2 сентября будет сухо, солнечно и тепло. Уже днем максимально близко к +30°C.

Читайте: Политический гороскоп на 2019 год для Украины

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака.

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