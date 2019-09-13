Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухой, теплой, а иногда – даже жаркой. Осенний день с летней погодой станет последним лучом тепла перед влажными выходными с низкой температурой.

Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +27°С +29°С.

Более комфортными будут температурные отметки на Западе. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет +22°С +24°С.

В Киеве 13 сентября без осадков, воздух прогреется до +25°С +27°С.