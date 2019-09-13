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Факты / Погода

Погода в Украине на 13 сентября (КАРТА)

Погода в Украине 13 сентября обещает быть теплой и солнечной.

Погода в Украине на 13 сентября (КАРТА)

Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухой, теплой, а иногда – даже жаркой. Осенний день с летней погодой станет последним лучом тепла перед влажными выходными с низкой температурой.

Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +27°С +29°С.

Более комфортными будут температурные отметки на Западе. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет +22°С +24°С.

В Киеве 13 сентября без осадков, воздух прогреется до +25°С +27°С.

Читайте: Осенняя прохлада и дожди: погода в Украине на выходных

Ветер будет западным, 3 – 8 м/с.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.

ИсточникУкргидрометцентр

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