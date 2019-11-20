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Факты / Погода

Погода в Украине на 20 ноября (КАРТА)

В среду 20 ноября, в Украине ожидается солнечная погода.

Погода в Украине на 20 ноября (КАРТА)

20 ноября погода в Украине будет солнечной и ясной, без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 1 м/с.

Температура воздуха ночью 2°С – 4°С, днем потеплеет до 7°С – 12°С. На Закарпатье до +15°С.

В Киеве сегодня без осадков, днем до 5-7°С тепла.

Читайте: От -8 до +16: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Факты ICTV писали, когда в Украине пойдет снег и ударят морозы.

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