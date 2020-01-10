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Погода в Украине на 10 января (КАРТА)

В пятницу, 10 января, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

Погода в Украине на 10 января (КАРТА)

Погода в Украине 10 января ожидается облачной и с осадками.

На востоке, севере и западе Украины ожидается от -1° до 7°С тепла днем. Ночью– до -3°С

На юге температура воздуха составит от 3° до 6°С тепла.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

В Киеве облачно с дождем, днем от 0° до 3°С тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой. По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, зима в Украине будет теплой и малоснежной, а лето жарким.

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