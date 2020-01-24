В Украине 24 января ожидается до +7 днем.
На Востоке синоптики прогнозируют снег. Температура будет колебаться от 0 до +4 днем и до -7 ночью.
В западной части Украины ожидается от +1 до +7 днем и до -7 ночью.
На Севере прогнозируют до -4 ночью и снег. На юге Украины будет солнечно и до +7.
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Погода в Киеве будет колебаться от +1 до +3.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что зима в Украине будет малоснежной и с кратковременными похолоданиями.
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