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Факты / Погода

Погода в Украине на 24 января (КАРТА)

В Украине 24 января ожидается до +7 днем.

На Востоке синоптики прогнозируют снег. Температура будет колебаться от 0 до +4 днем и до -7 ночью.

В западной части Украины ожидается от +1 до +7 днем и до -7 ночью.

погода на 24 січня

На Севере прогнозируют до -4 ночью и снег. На юге Украины будет солнечно и до +7.

Читайте: В Киев идет похолодание – когда ждать морозов до -20

Погода в Киеве будет колебаться от +1 до +3.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что зима в Украине будет малоснежной и с кратковременными похолоданиями.

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