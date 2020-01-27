В понедельник, 27 января, в Украине ожидается до +6 днем ​​и до -4 ночью.

В частности, холодное будет на Западе.

В Киеве температура будет колебаться от -2 до +5.

Во вторник, 28 января, в Украине ожидается облачная погода и снег.

На Западе синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и до -2 ночью.

В центральной части Украины предусматривается дождь, а температура будет колебаться от +3 до +5.

На среду, 29 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и преимущественно от 0 до +2.

На юге ожидается дождь и до +7 днем. На Востоке максимальная температура будет до +4.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

В четверг, 30 января, ожидается снег на всей территории Украины. В Киеве температура будет держаться на уровне 2.

На юге предусматривают до 7 днем ​​и до -2 ночью.

На севере температура будет колебаться от 0 до +4.

В пятницу, 31 января, на Западе ожидается мокрый снег с дождем и до +5 днем.

В то же время на Севере Украины будет солнечно и до +5.

В столице ожидается мокрый снег с дождем и от +2 до +4.

Ранее Факты ICTV разбирали, почему в Украине исчезнет зима.