В ночь с 6 на 7 мая Киев накроет непогода. В столице ожидается ливень, из-за чего возможные сложности с передвижением.

За 12 часов может выпасть от 15 до 49 мм дождя, что соответствует средней месячной норме. На местах, где возможны подтопления, бригады и спецтехника будут работать заранее. Уже сегодня проводятся необходимые работы возле станции метро Левобережная.

— Бороться с последствиями непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в частности мотопомпы, гидромониторы, насосные станции, — говорится в сообщении КГГА.

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По словам представителей городской власти столицы, стоки прочищаются от мусора ежедневно.

В КГГА призвали водителей быть осторожными на дорогах, а киевлян в случае выявления подтоплений звонить по телефону 284-74-19.

Напомним, ранее мы писали, что 6 мая во Львовской области выпал снег.