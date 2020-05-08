Погода в Харьковской области: в регионе выпал град, землю сковал лед

8 мая в Харьковской области выпал град. Непогода накрыла село Водяна Краснокутского района около 12.00.
Сильный дождь с градом шел полчаса, после чего землю устелил слой льда.
— Град был сильный. С неба летели ледяные шары диаметром 1 см, — рассказала местная жительница Ирина Кириленко Фактам ICTV.
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Под Харьковом выпал град, лед сковал землю / 5 фотографий
По ее словам, от непогоды сильно пострадали растения и цветы, из-за чего местные жители переживают по поводу будущего урожая ягод и фруктов.
Напомним, ранее мы писали, что 6 мая во Львовской области выпал снег. Осадки наблюдались в поселке Славское и возле горной вершины Тростян Сколевского района, а также во Львове.
Фото: Ирина Кириленко