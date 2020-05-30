Погода в Украине на сегодня - 30 мая 2020

Погода 30 мая в Украине будет теплой и дождевой.
Майские дожди накроют все области, однако ночь будет теплой.
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На востоке пройдут обильные дожди, температура ночью до +14°, днем до +21°.
На юге также ожидаются дожди, ночью температура до +13°, днем до +19°.
На западе осадки и большая облачность: днем столбик термометра поднимется до +17°, а ночью опустится до +12°.
На севере также пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +18°.
В центре дожди будут идти в течение всего дня, температура ночью до +12°, днем до +18°.
В Киеве синоптики также прогнозируют дожди, днем температура воздуха прогреется до +18°, вечером термометры покажут до +12°.
Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на июнь от Гидромедцентра. Ожидаются частые грозы и жара местами до +40°.