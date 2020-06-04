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Погода в Украине на 4 июня (КАРТА)

Погода 4 июня в Украине будет теплой, во всех регионах ожидаются грозы.

Погода в Украине на сегодня - 4 июня 2020

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На востоке местами грозы и солнечно, температура ночью до +9°, днем до +22°.

На юге также ожидаются дожди с грозами, ночью температура до +8°, днем до +21°.

На западе холоднее всего, везде пройдут дожди с грозами: днем столбик термометра поднимется до +19°, а ночью опустится до +5°.

На севере также прогнозируют грозы. Температура ночью до +6°, днем до +19°.

В центре облачно, местами грозы, температура ночью до +6°, днем до +20°.

В Киеве синоптики также прогнозируют грозы с дождями, днем температура воздуха прогреется до +19°, вечером термометры покажут до +7°.

Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на июнь от Гидромедцентра. Погода будет переменчивой, синоптики ожидают частые грозы и аномальной жары местами до + 40 °.

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