Погода на выходные в Украине 13 и 14 июня 2020

На выходных в Украине спадет жара. Ей на смену придут дожди и умеренный тепло.

Дождь начнется в пятницу, 12 июня. На западе страны возможны грозы, говорят в Гидрометеоцентре.

Температура воздуха на западе и севере Украины составит от +25°С до +28°С, на востоке и юге Украины до +33°С.

Небольшие дожди возможны в субботу на побережье Черного моря, в то же время на Азовском будет стоять жара.

Более существенная прохлада ожидается в воскресенье, 14 июня. Тогда снижение температуры доберется до Юга и Востока — температура спадет до +22°С.

Погода на выходные

В субботу, 13 июня, небольшие дожди накроют всю страну, скорость ветра около — 10 м/с. Столбики температура воздуха — не выше +24°С, а на севере страны — до +32°С.

В воскресенье, 14 июня, грозовые дожди ожидаются на всей территории Украины, скорость ветра — около 8 м/с. Днем в Одесской области температура воздуха будет в пределах +22°С, на западе страны — до плюс +33°С.

Погода в июне

Погода в июне ожидается в одни дни жаркой, а в других — холодно. Средняя температура будет держаться на уровне 22 градусов тепла.

Максимально температура может прогреться до +40°С.

Также будут постоянные осадки и грозы. По сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.