Погода в Украине на сегодня - 13 июня 2020

Погода 13 июня в Украине будет жаркой, местами пройдут дожди с грозами.

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На востоке везде ожидается облачная погода с грозами: солнышко появится только на Луганщине. Температура ночью до +18°, днем ​​до +35°.

На юге менее жарко, ночью температура до +17°, днем ​​до +29°. По всем областям пройдут дожди с грозами.

На западе облачно и также грозы: днем ​​столбик термометра поднимется до +29°, а ночью опустится до +14°.

На севере прогнозируют грозы. Температура ночью до +17°, днем ​​до +32°.

В центре облачно, местами грозы, температура ночью до +17°, днем ​​до +33°.

В Киеве синоптики также прогнозируют облачную погоду, местами с грозами: днем ​​температура воздуха прогреется до +32°, вечером термометры покажут до +18°.

По прогнозам синоптиков, лето в Украине будет “настоящим”: жаркие дни и ночи периодически менять теплые дожди с грозами.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сухая и теплая погода летом может замедлить распространение коронавируса.

Да, такой климат сможет сокращать циркуляцию вируса, повлияет на снижение инфицирования Covid-19.