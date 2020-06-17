Погода в Украине на сегодня - 17 июня 2020

Погода 17 июня в Украине будет жаркой, во всех регионах пройдут дожди с грозами.

Читайте: До 40° и дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь

На востоке везде, кроме Луганщины, ожидается облачная погода с грозами. Температура ночью до +16°, днем ​​до +32°.

На юге облачно и жарко, также возможны грозы, ночью температура до +16°, днем ​​до +30°.

На западе дожди с грозами ожидаются во всех областях: днем ​​столбик термометра поднимется до +26°, а ночью опустится до +14°.

На севере местами грозы, весь день продержится облачная погода. Температура ночью до +16°, днем ​​до +31°.

В центре ожидается пасмурная, но теплая погода: температура ночью до +16°, днем ​​до +29°. Возможны грозы.

В Киеве синоптики также прогнозируют облачную погоду, местами с грозами: днем ​​температура воздуха прогреется до +29°, вечером термометры покажут до +16°.

Как прогнозируют синоптики, лето 2020 в Украине будет не менее жарким, чем в прошлом году.

В Министерстве здравоохранения уверены, что теплая и сухая погода летом может замедлить распространение коронавируса.

Так, такому климату под силу сокращать циркуляцию вируса, что должно повлиять на снижение инфицирования Covid-19.