Погода в Украине на сегодня - 24 июня 2020

Погода 24 июня в Украине будет умеренно теплой, почти во всех регионах пройдут сильные дожди с грозами.

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На востоке будет солнечно и жарко: температура ночью до +16°, днем ​​до +30°.

На юге местами ожидаются ливни, ночью температура до +18°, днем ​​до +30°.

На западе во всех областях пройдут сильные дожди с грозами: днем ​​столбик термометра поднимется до +25°, а ночью опустится до +15°.

На севере облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют грозы. Температура ночью до +17°, днем ​​до +28°.

В центре облачно, местами пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем ​​до +29°.

В Киеве местами дождь, весь день небо будет облачным, днем ​​температура воздуха прогреется до +27°, вечером термометры покажут до +17°.

В июне украинские синоптики фиксировали аномальные показатели жары, однако к концу месяца ситуация изменилась.

Неделя началась с того, что 23 июня спасатели сообщили о непогоде на западе Украины, где наблюдаются сильные порывы ветра, дожди и паводки.

По состоянию на утро понедельника только в Ивано-Франковской области непогода унесла жизни трех человек и нанесла ущерб в 400 млн грн.

В тот же день президент Владимир Зеленский поручил Кабмину организовать оперативную помощь пострадавшим в результате непогоды.