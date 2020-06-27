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Факты / Погода

Непогода в Украине: четырем областям угрожают паводки

Из-за непогоды в Украине с 28 по 30 июня ожидается подъем воды в водоемах Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областей.

О паводках предупреждает ГСЧС Украины.

Где возможны затопления:

  • возле поселка Любешов Волынской области — с берегов могут выйти реки бассейна Припяти;
  • в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь Винницкой области — в Днестре может подняться уровень воды;
  • около сел Яськи и Беляевка Одесской области — ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра;
  • возле села Верхние Реметы Закарпатской области — может быть подъем воды в нижнем течении Боржавы.

Читайте: США помогут Украине в борьбе с паводками в западных областях

Спасатели призывают украинцев быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время паводков.

С 22 по 24 июня сильные дожди спровоцировали наводнения в Западной Украине.

По состоянию на 27 июня затопленными остаются 180 населенных пунктов в четырех регионов страны.

Минздрав призвал жителей областей, пострадавших от стихии, соблюдать правила гигиены, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Источник: ГСЧС

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