Погода на неделю в Украине с 29 июня до 3 июля 2020

В Украине в ближайшие дни ожидается достаточно жаркая погода, местами с грозами.

В понедельник, 29 июня, в западных, восточных и в некоторых северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +30°, а ночью до +15°.

На Юге и в Центре страны будет солнечно, грозы возможны только в Херсонской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Столбики термометров покажут до +32° днем и до +17° ночью.

Во вторник, 30 июня, осадки ожидаются почти по всей территории Украины.

Обильные дожди пройдут в западных областях, столбик термометра поднимется до +28° днем и спустится до +14° ночью.

Весь день жара продержится в южных и восточных областях: днем до +32 °, ночью до +18°.

На остальной территории ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди.

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В среду, 1 июля, в Украине будет сухо и жарко: незначительные осадки ожидаются только в Луганской и Донецкой областях.

На Западе температура днем поднимется до +27°, а ночью опустится до +14°.

На юге днем ожидается до +32°, а ночью до +20°. В Центре и на Севере также солнечно — днем до +30°, а ночью до +16°.

В четверг, 2 июля, в западные регионы вернутся грозы — днем синоптики прогнозируют до +29 °, а ночью местами до +13°.

На остальной территории Украины — сухо и жарко. Теплее всего будет на Юге и Востоке — там столбик термометра поднимется до +28° днем и спустится до +14° ночью.

На Севере и в Центре жара будет более умеренной: днем до +30° днем и спустится до +15° ночью.

В пятницу, 3 июля, на Западе и Севере дожди, местами с грозами — днем до +27°, а ночью местами до +14°.

На юге ожидается аномальная жара — столбик термометра подскочит до +35° днем, а ночью упадет почти вдвое, до +17°.

На остальной территории Украины будет держаться теплая и сухая погода.

По оценкам синоптиков, лето 2020 в Украине будет очень жарким и похожим по показателям на лето прошлого года.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов уверен, что жаркая и сухая погода летом замедляет распространение коронавируса.

Теплый и, главное, не влажный климат может повлиять на сокращение циркуляции вируса, что в свою очередь снизит распространение Covid-19.