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Факты / Погода

Погода в Украине на 9 июля (КАРТА)

Погода 9 июля в Украине будет умеренно теплой, почти во всех регионах ожидается солнце и переменная облачность.

Погода в Украине на сегодня - 9 июля 2020

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На востоке ожидается солнечная погода: температура ночью до +17°, днем ​​до +27°.

На юге погода будет самой жаркой, ночью температура до +17°, днем ​​до +28°.

На западе будет облачно и прохладно, во всех областях возможны кратковременные дожди. Температура ночью до +11°, днем ​​до +23°.

На севере также облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют осадки. Днем столбик термометра поднимется не выше +24°, а ночью опустится до +14°.

В центре будет солнечно, но не жарко: температура также ночью до +14°, днем ​​до +24°.

В Киеве весь день небо будет облачным, местами возможны дожди. Днем температура воздуха прогреется до +22°, вечером термометры покажут до +14°.

В июле украинские синоптики прогнозируют настоящую летнюю погоду, однако месяц начнется с резкого похолодания и многодневных дождей.

Средняя температура в Украине зафиксируется на уровне от +27° до +32°.

А вот в конце июля всю Украину накроют сильные ливни.

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