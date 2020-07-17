Погода в Украине на сегодня - 17 июля 2020

Погода 17 июля в Украине будет теплой и солнечной, в западной части страны пройдут дожди.
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На востоке синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду. Температура ночью до +15°, днем до +27°.
На юге жарко, местами облачно, ночью температура до +19°, днем до +29°.
На западе во всех областях пройдут сильные дожди: днем столбик термометра поднимется до +24°, а ночью опустится до +14°.
На севере ожидается теплая погода, однако на Волыни, Ровенской и Житомирской областях будет дождить. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В центре синоптики обещают теплую и облачную погоду, на Винничине возможны дожди: температура ночью до +15°, днем до +28°.
В Киеве ожидается облачная и теплая погода: днем температура воздуха прогреется до +27°, вечером термометры покажут до +15°.
Как прогнозируют синоптики, лето 2020 в Украине будет довольно жарким и, вероятно, схожим с летом 2019 года, когда фиксировались аномальные показатели жары.
Комментируя ситуацию с карантином, в Министерстве здравоохранения заверили, что теплая и сухая погода летом может замедлить распространение коронавируса.
Ряд мировых исследований доказывает, что уровень активности вируса Covid-19 зависит от климатических условий, а жара и низкая влажность воздуха может сокращать его циркуляцию.