В Украину идет циклон Dana — где ждать грозовых дождей и +35 (КАРТА)

На Украину надвигается атмосферный фронт Dana, что повлечет грозовые дожди на западе и частично в центре и на севере страны.

Синоптик Наталья Диденко назвала такие изменения в погоде “флегматичными периодами”.

Фронт обусловит осадки во всех западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях.

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Жители остальных областей Украины продолжат наслаждаться жаркой сухой погодой.

Также Наталья Диденко предупредила, что в начале августа температура воздуха весомо снизится.

Погода в Киеве 29 июля будет пасмурной, местами в городе пройдут дожди, температура будет колебаться от +32 до +34.

Непогода на Закарпатье

Из-за сильного ливня на Закарпатье размыло дороги, разрушены мосты, а также подтоплены десятки домохозяйств.

Больше всего осадков выпало в Воловецком Межгорском районах области.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Источник: Наталка Діденко