Погода в Украине на сегодня — 4 августа 2020

Погода 4 августа в Украине будет солнечной, однако ночи станут прохладнее, ветер юго-восточный, без осадков.
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На востоке жарко, ночью температура до +14°, днем до +29°.
На западе ожидается теплая и безоблачная погода. Температура ночью до +15°, днем до +30°.
На юге синоптики прогнозируют ясную и жаркую погоду без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +30°.
На севере ночи будут наиболее прохладными, днем солнечно и без дождей. Температура ночью до +13°, днем до +29°.
В центре синоптики обещают сухую и солнечную погоду во всех областях: температура ночью до +14°, днем до +30°.
В Киеве ожидается теплая и облачная погода с прояснениями: днем температура воздуха прогреется до +29°, вечером термометры покажут до +15°.
Старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев рассказал Фактм ICTV, какой будет погода в августе 2020 в Украине.
Он отметил, что лето, несмотря на теплую зиму 2020, задержится, и август будет сухим и жарким.