Погода в Украине на сегодня — 4 августа 2020

Погода 4 августа в Украине будет солнечной, однако ночи станут прохладнее, ветер юго-восточный, без осадков.

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На востоке жарко, ночью температура до +14°, днем ​​до +29°.

На западе ожидается теплая и безоблачная погода. Температура ночью до +15°, днем ​​до +30°.

На юге синоптики прогнозируют ясную и жаркую погоду без осадков. Температура ночью до +16°, днем ​​до +30°.

На севере ночи будут наиболее прохладными, днем ​​солнечно и без дождей. Температура ночью до +13°, днем ​​до +29°.

В центре синоптики обещают сухую и солнечную погоду во всех областях: температура ночью до +14°, днем ​​до +30°.

В Киеве ожидается теплая и облачная погода с прояснениями: днем ​​температура воздуха прогреется до +29°, вечером термометры покажут до +15°.

Старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев рассказал Фактм ICTV, какой будет погода в августе 2020 в Украине.

Он отметил, что лето, несмотря на теплую зиму 2020, задержится, и август будет сухим и жарким.