Погода на 31 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 31 августа в Украине будет жаркой и без дождей, а ночи станут теплее.

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На востоке ожидается жаркая и безоблачная погода, ночью температура до +17°, днем до +33°.

На западе облачно и без осадков. Температура ночью до + 19°, днем до +31°.

На юге синоптики прогнозируют самую жаркую погоду. Температура ночью до + 18°, днем до +35°.

На севере также солнечно и без дождей. Температура ночью до + 18°, днем до +32°.

В центре синоптики обещают жаркую и сухую погоду: температура ночью до +18°, днем до +35°.

В Киеве ожидается солнечная и безоблачная погода: днем температура воздуха прогреется до +33°, вечером термометры покажут до +19°.

Погода в сентябре в Украине

Синоптики считают, что погода в сентябре в Украине будет неким “продолжением лета”.

Средняя месячная температура составит от +14 до +19, а сильных осадков не ожидается.