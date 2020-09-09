Погода на 9 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 9 сентября в Украине будет напоминать облачное лето без осадков, однако с прохладными ночами.

Теплее всего будет в южных регионах, а вот жителям северных и восточных областей стоит одеться теплее.

Как отмечают синоптики, тепло в Украине сохранится в течение всего сентября.

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На востоке ожидается умеренно теплая погода, ночью температура опустится до +10°, днем поднимется до +24°.

На Западе несколько облачно, ветер слабый и без осадков. Температура ночью до + 9°, днем до + 25°.

На юге синоптики прогнозируют самую теплую погоду и днем-до + 27°, и ночью — до +15°.

На севере прохладно и без дождей. Температура ночью до + 9°, днем до + 23°.

В центре синоптики обещают теплую и сухую погоду: температура ночью до +11°, днем до +26°.

В Киеве ожидается облачная и умеренно теплая погода: днем температура воздуха прогреется до +24°, вечером термометры покажут до +12°.

Погода в сентябре в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Татьяна Адаменко убеждена, что погода в сентябре в Украине будет неким “продолжением лета”, а зима будет ощущаться как прохладная осень — без сильных морозов.

Согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода в Украине будет самой теплой вплоть до 2025 года .

В сентябре средняя месячная температура составит от +14° до +19°, а сильных осадков не ожидается.