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Факты / Погода

Солнце и тепло: прогноз погоды на 11 сентября (КАРТА)

Погода в Украине 11 сентября будут солнечной и теплой, без осадков.

В то же время синоптики прогнозируют облачность в некоторых регионах.

В среднем температура воздуха будет +23…+25°C. Прохладнее ожидается на севере, западе и в центре Украины. Здесь ожидают в среднем температуру в +20…+22°C.

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Столбики термометров поднимутся до +25…+27°C на востоке и юге Украины.

Погода на 11 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в сентябре

Погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень.

Дожди могут уйти в конце месяца.

Погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года, согласно отчетам метеорологической организации при ООН.

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