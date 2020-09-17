Погода на 17 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 17 сентября в Украине будет напоминать настоящую осень: температура воздуха снизится, на западе и севере пройдут дожди с грозами.

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На востоке ожидается солнечная погода, ночью температура опустится до +8°, днем поднимется до +28°.

На западе во всех регионах пройдут грозовые дожди. Температура ночью до + 12°, днем до +27°.

На юге синоптики прогнозируют самую теплую погоду и днем-до + 29°, и ночью — до +19°.

На севере ожидаются грозы. Температура ночью до + 13°, днем до +29°.

В центре синоптики обещают теплую и сухую погоду: температура ночью до +13°, днем до +29°.

В Киеве ожидаются осадки, местами с грозами: днем температура воздуха прогреется до +29°, вечером термометры покажут до +15°.

Резкое похолодание в Украине

15 сентября в Гидромедцентре сообщили, что украинцам стоит ожидать резкого похолодания в большинстве регионов страны.

Из-за вторжения арктического воздуха резкое похолодание ожидается в течение 18 и 19 сентября.

Почти во всех регионах будут фиксировать ночные заморозки.