PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода

Тепло днем, прохладно ночью — погода в Украине на 23 сентября (КАРТА)

23 сентября, по всей территории Украины ожидается малооблачная теплая погода.

Ночью столбик термометра опустится до + 8..10 градусов тепла, а днем ​​потеплеет до +23 …+25 градусов.

— В Украину придет антициклон. В Украине везде — сухо, солнечно, тепло, +22…+28 градусов. Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы, — пишет синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook.

Читайте: Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки

Погода на 23 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Холоднее всего будет ночью в Карпатах — +6 градусов ночью.

Погода в Украине в октябре

По данным синоптиков, в Украине похолодает до +9 градусов тепла в октябре.

Погода в Украине в этом месяце будет переменчивой и частично дождевой.

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 года будет теплее, чем обычно.

Источник: Наталка Диденко, Укргидрометцентр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка