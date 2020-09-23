Погода на 23 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

23 сентября, по всей территории Украины ожидается малооблачная теплая погода.

Ночью столбик термометра опустится до + 8..10 градусов тепла, а днем ​​потеплеет до +23 …+25 градусов.

— В Украину придет антициклон. В Украине везде — сухо, солнечно, тепло, +22…+28 градусов. Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы, — пишет синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook.

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Холоднее всего будет ночью в Карпатах — +6 градусов ночью.

Погода в Украине в октябре

По данным синоптиков, в Украине похолодает до +9 градусов тепла в октябре.

Погода в Украине в этом месяце будет переменчивой и частично дождевой.

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 года будет теплее, чем обычно.

Источник: Наталка Диденко, Укргидрометцентр