Погода на 26 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 26 сентября в Украине будет по-настоящему осенней: днем будет тепло и солнечно, на Западе местами пройдут дожди с грозами.
Читайте: Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки
На Востоке синоптики прогнозируют самую теплую дневную погоду — до +28°, ночью термометры покажут до +15°.
На Западе во всех регионах ожидаются грозовые дожди. Температура ночью до +14°, днем до +24°.
На Юге синоптики прогнозируют солнечную погоду днем — до +28° и теплую ночью — до +16°.
На Севере облачно с прояснениями. Температура ночью до + 13°, днем до +26°.
В Центре синоптики обещают теплую и сухую погоду: температура ночью до +14°, днем до +28°.
В Киеве также без осадков: днем температура воздуха прогреется до + 26°, вечером столбик термометра снизится до +15°.
Погода в октябре 2020
По синоптическим прогнозам, погода в октябре 2020 в Украине останется солнечной и сухой, однако до конца месяца станет прохладнее.
Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.
Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.