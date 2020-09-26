Погода на 26 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 26 сентября в Украине будет по-настоящему осенней: днем будет тепло и солнечно, на Западе местами пройдут дожди с грозами.

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На Востоке синоптики прогнозируют самую теплую дневную погоду — до +28°, ночью термометры покажут до +15°.

На Западе во всех регионах ожидаются грозовые дожди. Температура ночью до +14°, днем до +24°.

На Юге синоптики прогнозируют солнечную погоду днем — до +28° и теплую ночью — до +16°.

На Севере облачно с прояснениями. Температура ночью до + 13°, днем до +26°.

В Центре синоптики обещают теплую и сухую погоду: температура ночью до +14°, днем до +28°.

В Киеве также без осадков: днем температура воздуха прогреется до + 26°, вечером столбик термометра снизится до +15°.

Погода в октябре 2020

По синоптическим прогнозам, погода в октябре 2020 в Украине останется солнечной и сухой, однако до конца месяца станет прохладнее.

Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.

Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.