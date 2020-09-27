PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода

Дожди и похолодание: погода в Украине на 27 сентября (КАРТА)

Погода 27 сентября в Украине будет по-осеннему прохладной и дождевой.

Погода на 27 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

ЧитайтеПохолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки

На Востоке синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме Луганщины. Днем температура составит +26°, ночью до +15°.

На Западе ожидается самая холодная погода, во всех регионах пройдут грозовые дожди. Температура ночью до + 15°, днем до +18°.

На Юге синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду: днем термометры покажут +26°, ночью — до +18°.

На Севере облачная погода, во всех областях ожидаются дожди. Температура ночью до +15°, днем до +20°.

В Центре синоптики обещают дождливую и пасмурную погоду: температура ночью до +15°, днем до +25°.

В Киеве местами ожидаются грозовые дожди: днем температура воздуха прогреется до +21°, вечером столбик термометра снизится до +16°.

Погода в октябре 2020

Как сообщают синоптики,  погода в октябре 2020 в Украине ожидается теплой, сухой и безоблачной. Однако до конца месяца похолодает.

Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.

Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх