Погода на 27 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 27 сентября в Украине будет по-осеннему прохладной и дождевой.

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На Востоке синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме Луганщины. Днем температура составит +26°, ночью до +15°.

На Западе ожидается самая холодная погода, во всех регионах пройдут грозовые дожди. Температура ночью до + 15°, днем до +18°.

На Юге синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду: днем термометры покажут +26°, ночью — до +18°.

На Севере облачная погода, во всех областях ожидаются дожди. Температура ночью до +15°, днем до +20°.

В Центре синоптики обещают дождливую и пасмурную погоду: температура ночью до +15°, днем до +25°.

В Киеве местами ожидаются грозовые дожди: днем температура воздуха прогреется до +21°, вечером столбик термометра снизится до +16°.

Погода в октябре 2020

Как сообщают синоптики, погода в октябре 2020 в Украине ожидается теплой, сухой и безоблачной. Однако до конца месяца похолодает.

Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.

Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.