Погода на 27 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 27 сентября в Украине будет по-осеннему прохладной и дождевой.
Читайте: Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки
На Востоке синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме Луганщины. Днем температура составит +26°, ночью до +15°.
На Западе ожидается самая холодная погода, во всех регионах пройдут грозовые дожди. Температура ночью до + 15°, днем до +18°.
На Юге синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду: днем термометры покажут +26°, ночью — до +18°.
На Севере облачная погода, во всех областях ожидаются дожди. Температура ночью до +15°, днем до +20°.
В Центре синоптики обещают дождливую и пасмурную погоду: температура ночью до +15°, днем до +25°.
В Киеве местами ожидаются грозовые дожди: днем температура воздуха прогреется до +21°, вечером столбик термометра снизится до +16°.
Погода в октябре 2020
Как сообщают синоптики, погода в октябре 2020 в Украине ожидается теплой, сухой и безоблачной. Однако до конца месяца похолодает.
Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.
Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.